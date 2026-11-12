日内瓦大学研究人员开发了一种数学模型，重现了实验室小鼠和刺鼠毛囊图案的形成。该研究表明，复杂的皮肤几何结构可能源于细胞与化学信号之间的局部相互作用，ScienceDaily报道称。研究结果发表在《PNAS》期刊上。

细胞对化学信号作出反应

由UNIGE自然科学学院高级讲师Athanasia Tsiki和教授Michel Milinkovitch领导的团队研究了趋化性——细胞对化学物质浓度差作出的移动反应。这一机制尤其有助于白细胞向炎症部位移动。

在模型中，科学家追踪了可移动的真皮细胞与吸引这些细胞的表皮化学信号之间的相互作用。他们还模拟了胚胎皮肤的生长。这使得重现斑基的逐步出现成为可能——斑基是毛发、羽毛和大多数类型鳞片开始形成的早期结构。

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对普遍模型的替代方案

对于实验室小鼠，毛囊排列的主要解释一直被认为是扩张-诱导模型。根据该模型，新的斑基会释放一种化学物质，阻碍附近其他斑基的发育。随着皮肤生长，个别区域会远离这一影响，从而为新结构创造空间。

新模型在小鼠中重现了此前由该理论解释的同一毛囊形成顺序。随后，研究人员将这一方法应用于刺鼠Acomys dimidiatus，其毛囊排列尤为规则，并具有明显的定向排列。

研究人员根据该物种胚胎皮肤的三维图像调整了模型参数，同时考虑了其生化特性和组织生长特点。模拟还重现了刺鼠毛囊的有序图案。研究作者得出结论，不同物种之间的差异可能在共同的自组织机制下产生——通过细胞相互作用、化学性质和皮肤生长的变化。

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