Indie ewakuowały z Jemenu 19 marynarzy — The Hindu
Indie ewakuowały z Jemenu 19 marynarzy, którzy przez dwa tygodnie byli uwięzieni w Al-Hudajdzie i Sanie. Wszyscy ewakuowani są bezpieczni, czują się dobrze i są w drodze do Indii — poinformowała Ambasada Indii w Jemenie.
Oświadczenie ambasady
Misja dyplomatyczna poinformowała o zakończeniu ewakuacji w niedzielę, 8 listopada, we wpisie na platformie X. Według The Hindu chodzi o 19 indyjskich marynarzy, którzy przez ostatnie dwa tygodnie przebywali w tych jemeńskich miastach. Ambasada oświadczyła, że ewakuacja jej obywateli została przeprowadzona bezpiecznie.
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Podziękowania za pomoc
Misja dyplomatyczna podziękowała wszystkim zaangażowanym za współpracę i stałe wsparcie w organizacji ewakuacji indyjskich obywateli. W oświadczeniu podkreślono również, że wszyscy marynarze są w dobrym stanie zdrowia.
Ewakuacja odbyła się kilka dni po tym, jak Indie poinformowały o bezpieczeństwie 14 swoich obywateli na pokładzie jachtu zaangażowanego w incydent u wybrzeży Jemenu.