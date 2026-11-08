Indie ewakuowały z Jemenu 19 marynarzy — The Hindu

Indie ewakuowały z Jemenu 19 marynarzy, którzy przez dwa tygodnie byli uwięzieni w Al-Hudajdzie i Sanie. Wszyscy ewakuowani są bezpieczni, czują się dobrze i są w drodze do Indii — poinformowała Ambasada Indii w Jemenie.

Oświadczenie ambasady

Misja dyplomatyczna poinformowała o zakończeniu ewakuacji w niedzielę, 8 listopada, we wpisie na platformie X. Według The Hindu chodzi o 19 indyjskich marynarzy, którzy przez ostatnie dwa tygodnie przebywali w tych jemeńskich miastach. Ambasada oświadczyła, że ewakuacja jej obywateli została przeprowadzona bezpiecznie.

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Podziękowania za pomoc

Misja dyplomatyczna podziękowała wszystkim zaangażowanym za współpracę i stałe wsparcie w organizacji ewakuacji indyjskich obywateli. W oświadczeniu podkreślono również, że wszyscy marynarze są w dobrym stanie zdrowia.

Ewakuacja odbyła się kilka dni po tym, jak Indie poinformowały o bezpieczeństwie 14 swoich obywateli na pokładzie jachtu zaangażowanego w incydent u wybrzeży Jemenu.

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