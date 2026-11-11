Zgromadzenie Ogólne ONZ wybrało Iran do Komitetu Programu i Koordynacji — Jerusalem Post
W Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych Zgromadzenie Ogólne ONZ w tajnym głosowaniu wybrało Iran do Komitetu Programu i Koordynacji. Za kandydaturą Iranu zagłosowały 144 państwa.
O wynikach głosowania informuje Jerusalem Post. Komitet dokonuje przeglądu i koordynuje programy oraz priorytety Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kandydaturę Iranu w kwietniu zgłosiła Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ, w której skład wchodzą 54 państwa.
Zastrzeżenia Izraela
Podczas posiedzenia przedstawiciele Izraela zgłosili zastrzeżenia wobec procedury. Oświadczyli, że wobec izraelskich kandydatów stosowane są podwójne standardy i że, według nich, arabskie grupy wielokrotnie poddawały ich politycznie motywowanemu głosowaniu. Strona izraelska nazwała ten proces marnowaniem czasu i zasobów.
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Stanowisko UN Watch
Przed głosowaniem dyrektor wykonawczy UN Watch Hillel Neuer wezwał przedstawicieli państw do zażądania głosowania w sprawie kandydatury Iranu, aby zablokować jego wybór. Po ogłoszeniu wyników nazwał to decyzją sprzeczną ze sprawiedliwością i oświadczył, że komitet kształtuje priorytety ONZ, w tym w dziedzinie praw kobiet, praw człowieka, rozbrojenia i przeciwdziałania terroryzmowi.
Jak pisze Jerusalem Post, wybór Iranu wywołał krytykę, między innymi z powodu zarzutów dotyczących naruszeń praw człowieka w tym kraju oraz wsparcia Teheranu dla organizacji terrorystycznych.