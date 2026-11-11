В Нью-Йорке, США, Генеральная ассамблея ООН тайным голосованием избрала Иран в Комитет по программам и координации. За кандидатуру Ирана проголосовали 144 государства.

О результатах голосования сообщает Jerusalem Post. Комитет рассматривает и координирует программы и приоритеты Организации Объединенных Наций. Кандидатуру Ирана в апреле выдвинул Экономический и Социальный совет ООН, в состав которого входят 54 государства.

Возражения Израиля

Во время заседания представители Израиля высказали возражения относительно процедуры. Они заявили о двойных стандартах в отношении израильских кандидатов, которых, по их словам, арабские группы неоднократно подвергали политически мотивированному голосованию. Израильская сторона назвала процесс пустой тратой времени и ресурсов.

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Позиция UN Watch

Перед голосованием исполнительный директор UN Watch Гиллель Ноер призвал представителей государств потребовать голосования по кандидатуре Ирана, чтобы заблокировать его избрание. После объявления результатов он назвал это решением, противоречащим справедливости, и заявил, что комитет формирует приоритеты ООН, в том числе в сферах прав женщин, прав человека, разоружения и противодействия терроризму.

Как пишет Jerusalem Post, избрание Ирана вызвало критику, в частности из-за заявлений о нарушениях прав человека в стране и поддержки Тегераном террористических организаций.

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