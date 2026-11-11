Kanadyjska spółka Lithium Americas podniosła szacowany koszt swojego flagowego projektu litowego Thacker Pass w stanie Nevada w USA do 3,83 mld dolarów. To o 31% więcej niż poprzedni kosztorys. Jak informuje The National, zmieniony budżet przewiduje dodatkowe 895 mln dolarów nakładów kapitałowych.

Przyczyny rewizji budżetu

Spółka wyjaśniła wzrost kosztów wyższymi wydatkami na pracę, budowę i logistykę. W szczególności stawki za montaż rurociągów, konstrukcji stalowych i wyposażenia zwiększyły kosztorys o 245 mln dolarów. Cła i koszty logistyczne dodały kolejne 100 mln dolarów.

Według szacunków Lithium Americas całkowite zapotrzebowanie projektu na finansowanie wzrosło o około 995 mln dolarów. Spółka planuje pokryć dodatkową kwotę z własnych wkładów i dostępnych rezerw w ramach pożyczki Departamentu Energii USA. Podczas środowej sesji akcje Lithium Americas spadły o ponad 8%.

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Plany uruchomienia i produkcja

Prezes Lithium Americas Jonathan Evans oświadczył, że budowa pierwszego etapu Thacker Pass jest zaplanowana na koniec 2027 roku, a w 2028 roku tempo prac ma wzrosnąć. Kopalnia jest wspólnym przedsięwzięciem z General Motors i należy do największych znanych złóż litu w USA.

Po osiągnięciu pełnej mocy Thacker Pass ma, według prognoz spółki, produkować rocznie 40 tys. ton węglanu litu klasy akumulatorowej. Surowiec ten jest wykorzystywany do produkcji baterii do pojazdów elektrycznych. Obecnie jedyną działającą komercyjną kopalnią litu w USA jest Silver Peak, która zapewnia około 1% światowej produkcji.

We wrześniu 2025 roku Departament Energii USA otrzymał 5% udziałów w Lithium Americas oraz kolejne 5% w formie warrantów w spółce joint venture Thacker Pass w ramach restrukturyzacji wielomiliardowej pożyczki.

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