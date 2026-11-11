Канадская компания Lithium Americas повысила оценочную стоимость своего флагманского литиевого проекта Thacker Pass в штате Невада, США, до 3,83 млрд долларов. Это на 31% больше предыдущей сметы. Как сообщает The National, пересмотренный бюджет предусматривает дополнительные 895 млн долларов капитальных затрат.

Причины пересмотра бюджета

В компании объяснили рост расходов более высокими затратами на рабочую силу, строительство и логистику. В частности, расценки на монтаж трубопроводов, стальных конструкций и оборудования увеличили смету на 245 млн долларов. Еще 100 млн долларов добавили пошлины и логистические расходы.

По оценке Lithium Americas, общая потребность проекта в финансировании выросла примерно на 995 млн долларов. Компания планирует покрыть дополнительную сумму за счет собственных взносов и доступных резервов по кредиту Министерства энергетики США. В ходе торгов в среду акции Lithium Americas упали более чем на 8%.

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Планы запуска и производство

Генеральный директор Lithium Americas Джонатан Эванс заявил, что строительство первой очереди Thacker Pass запланировано на конец 2027 года, а в 2028 году темпы работ должны возрасти. Рудник является совместным предприятием с General Motors и относится к крупнейшим известным месторождениям лития в США.

После выхода на полную мощность Thacker Pass, по прогнозу компании, будет производить 40 тыс. тонн литиевого карбоната аккумуляторного качества ежегодно. Это сырье используется при производстве батарей для электромобилей. В настоящее время единственным действующим коммерческим литиевым рудником в США является Silver Peak, который обеспечивает около 1% мирового производства.

В сентябре 2025 года Министерство энергетики США получило 5% долю в Lithium Americas и еще 5% в форме варрантов в совместном предприятии Thacker Pass в рамках реструктуризации многомиллиардного кредита.

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