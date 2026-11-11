Lithium Americas підвищила кошторис Thacker Pass до $3,83 млрд — The National

Канадська компанія Lithium Americas підвищила оцінку вартості свого флагманського літієвого проєкту Thacker Pass у штаті Невада, США, до 3,83 млрд доларів. Це на 31% більше від попереднього кошторису. Як повідомляє The National, переглянутий бюджет передбачає додаткові 895 млн доларів капітальних витрат.

Причини перегляду бюджету

У компанії пояснили зростання витрат вищими витратами на робочу силу, будівництво та логістику. Зокрема, ставки на монтаж трубопроводів, сталевих конструкцій та обладнання збільшили кошторис на 245 млн доларів. Ще 100 млн доларів додали мита й логістичні витрати.

За оцінкою Lithium Americas, загальна потреба у фінансуванні проєкту зросла приблизно на 995 млн доларів. Компанія планує покрити додаткову суму за рахунок власних внесків і доступних резервів за кредитом Міністерства енергетики США. Під час торгів у середу акції Lithium Americas впали більш ніж на 8%.

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Плани запуску та виробництво

Генеральний директор Lithium Americas Джонатан Еванс заявив, що будівництво першої черги Thacker Pass заплановане на кінець 2027 року, а у 2028 році темпи робіт мають зрости. Рудник є спільним підприємством із General Motors і належить до найбільших відомих родовищ літію у США.

Після виходу на повну потужність Thacker Pass, за прогнозом компанії, вироблятиме 40 тис. тонн літієвого карбонату акумуляторної якості щороку. Ця сировина використовується у виробництві батарей для електромобілів. Наразі єдиним діючим комерційним літієвим рудником у США є Silver Peak, який забезпечує близько 1% світового виробництва.

У вересні 2025 року Міністерство енергетики США отримало 5% частку в Lithium Americas та ще 5% у формі варрантів у спільному підприємстві Thacker Pass у межах реструктуризації багатомільярдного кредиту.

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