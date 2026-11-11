加拿大公司Lithium Americas将其位于美国内华达州的旗舰锂项目Thacker Pass的成本估算上调至38.3亿美元，较此前预算高出31%。据《The National》报道，修订后的预算包括额外8.95亿美元的资本支出。

修订预算的原因

该公司将成本上升归因于劳动力、建设和物流支出的增加。具体而言，管道、钢结构和设备安装的费率使预算增加了2.45亿美元。关税和物流成本又增加了1亿美元。

Lithium Americas估计，该项目的总融资需求增加了约9.95亿美元。公司计划通过自身出资以及美国能源部贷款项下可用的储备资金来覆盖这笔额外金额。周三交易期间，Lithium Americas股价下跌超过8%。

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投产计划与产量

Lithium Americas首席执行官乔纳森·埃文斯表示，Thacker Pass一期工程计划于2027年底完工建设，2028年施工进度将加快。该矿是与通用汽车的合资项目，也是美国已知最大的锂矿床之一。

该公司预测，在达到满负荷运行后，Thacker Pass每年将生产4万吨电池级碳酸锂。这种原材料用于生产电动汽车电池。目前，美国唯一正在运营的商业锂矿是Silver Peak，约占全球产量的1%。

2025年9月，作为一笔数十亿美元贷款重组的一部分，美国能源部获得了Lithium Americas 5%的股份，并以认股权证形式获得Thacker Pass合资企业另外5%的权益。

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