Thames Water просит отсрочить выплату долга — The Guardian

В Великобритании крупнейшая компания водоснабжения Thames Water обратилась к кредиторам с предложением продлить до марта 2028 года срок погашения неопределённой части долга, который в целом составляет 20 млрд фунтов стерлингов. Текущий срок этих выплат приходится на 2027 год.

Компания, обслуживающая около 16 млн клиентов в Лондоне и долине Темзы, назвала инициативу промежуточным соглашением. Как сообщает The Guardian, Thames Water пытается избежать банкротства после нескольких лет финансовых проблем, связанных со значительной долговой нагрузкой.

Кредиторы и финансирование

Акционеры Thames Water покинули компанию в 2024 году, после чего кредиторы получили фактический контроль над ней и начали искать механизм предотвращения банкротства. В феврале прошлого года кредиторы предоставили Thames Water отдельное финансирование на 3 млрд фунтов стерлингов, чтобы поддержать компанию во время переговоров по сокращению долгов и привлечению нового капитала.

Группу кредиторов, объединённую под названием London & Valley Water, возглавляют американские хедж-фонды Elliott Management и Silver Point Capital. В неё также входят институциональные инвесторы BlackRock и M&G.

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Поиск долгосрочного решения

В октябре Thames Water также попросила кредиторов об экстренном кредите на 2,4 млрд фунтов стерлингов. Компания предупреждала, что без долгосрочного соглашения по долгу её средства могут исчерпаться в конце 2026 года или в начале 2027 года.

Премьер-министр Энди Бернем должен решить, разрешить ли кредиторам приобрести Thames Water. Такая сделка предполагала бы списание штрафов и сокращение экологических обязательств компании. Среди других рассматриваемых вариантов — национализация или иная форма государственного контроля. Политики Лейбористской партии и экологические активисты призывают передать Thames Water под специальное управление — временный государственный контроль до поиска нового покупателя.

Регулятор Ofwat недавно сообщил, что компании водоснабжения могут дополнительно увеличить годовые тарифы на 3,4 млрд фунтов стерлингов сверх согласованного среднего роста счетов на 36% в течение пяти лет до 2030 года.

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