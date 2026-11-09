W Wielkiej Brytanii największa firma wodociągowa Thames Water zwróciła się do wierzycieli z propozycją przedłużenia do marca 2028 roku terminu spłaty nieokreślonej części długu, który łącznie wynosi 20 mld funtów. Obecny termin tych płatności przypada na 2027 rok.

Firma, która obsługuje około 16 mln klientów w Londynie i dolinie Tamizy, określiła tę inicjatywę jako tymczasowe porozumienie. Jak informuje The Guardian, Thames Water próbuje uniknąć bankructwa po kilku latach problemów finansowych związanych ze znacznym zadłużeniem.

Wierzyciele i finansowanie

Akcjonariusze Thames Water opuścili spółkę w 2024 roku, po czym wierzyciele uzyskali nad nią faktyczną kontrolę i zaczęli szukać mechanizmu pozwalającego uniknąć bankructwa. W lutym ubiegłego roku wierzyciele zapewnili Thames Water odrębne finansowanie w wysokości 3 mld funtów, aby wesprzeć firmę podczas negocjacji dotyczących redukcji zadłużenia i pozyskania nowego kapitału.

Grupie wierzycieli działającej pod nazwą London & Valley Water przewodzą amerykańskie fundusze hedgingowe Elliott Management i Silver Point Capital. Należą do niej również inwestorzy instytucjonalni BlackRock i M&G.

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Poszukiwanie długoterminowego rozwiązania

W październiku Thames Water zwróciła się również do wierzycieli o nadzwyczajną pożyczkę w wysokości 2,4 mld funtów. Firma ostrzegała, że bez długoterminowego porozumienia w sprawie długu jej środki mogą wyczerpać się pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku.

Premier Andy Burnham musi zdecydować, czy zezwolić wierzycielom na przejęcie Thames Water. Taka umowa oznaczałaby umorzenie kar i ograniczenie zobowiązań środowiskowych firmy. Wśród innych rozważanych opcji znajdują się nacjonalizacja lub inna forma kontroli państwowej. Politycy Partii Pracy i działacze ekologiczni wzywają do objęcia Thames Water specjalnym zarządem — tymczasową kontrolą państwową do czasu znalezienia nowego nabywcy.

Regulator Ofwat poinformował niedawno, że przedsiębiorstwa wodociągowe mogą podnieść roczne taryfy o dodatkowe 3,4 mld funtów, ponad uzgodniony średni wzrost rachunków o 36% w ciągu pięciu lat do 2030 roku.

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