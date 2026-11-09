泰晤士水务请求推迟偿还债务——《卫报》

英国最大的供水公司泰晤士水务已向债权人提出建议，将其总额达200亿英镑债务中未明确部分的偿还期限延长至2028年3月。这些付款目前的截止期限是在2027年。

这家为伦敦和泰晤士河谷约1600万客户提供服务的公司称，该倡议是一项临时安排。正如《卫报》报道，泰晤士水务在经历了数年与沉重债务负担相关的财务困境后，正试图避免破产。

债权人与融资

泰晤士水务的股东于2024年退出公司，此后债权人获得了对公司的实际控制权，并开始寻找避免破产的机制。去年2月，债权人为泰晤士水务提供了30亿英镑的单独融资，以在削减债务和筹集新资本的谈判期间支持该公司。

以London & Valley Water名义联合的债权人集团由美国对冲基金Elliott Management和Silver Point Capital领导。其中还包括机构投资者BlackRock和M&G。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

寻求长期解决方案

10月，泰晤士水务还向债权人请求提供24亿英镑的紧急贷款。该公司警告称，如果无法就债务达成长期协议，其资金可能在2026年底或2027年初耗尽。

首相安迪·伯纳姆必须决定是否允许债权人收购泰晤士水务。此类交易将涉及免除罚款并减少该公司的环境义务。正在考虑的其他方案包括国有化或其他形式的国家控制。工党政治人士和环保活动人士呼吁将泰晤士水务置于特别管理之下——即在找到新买家前实施临时国家控制。

监管机构Ofwat近日表示，供水公司可在到2030年的五年内账单平均上涨36%的既定基础上，进一步将年度收费提高34亿英镑。

关注我们在