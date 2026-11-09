爱沙尼亚国防部在审查与弹药供应商Datasel签订的合同时，发现对交易对手的核查、风险评估和决策记录存在缺陷。同时，工作组未发现蓄意隐瞒或删除文件和通信记录的证据，ERR News报道。

国防部常务秘书克里斯蒂安·梅向议会反腐败委员会表示，共有10名来自该部和爱沙尼亚国防投资中心（RKIK）的代表参与了报告编制。他们处理了来自文件管理系统、机密信息登记册、电子邮箱及其他官方平台的428GB数据。

核查与文件方面的问题

梅表示，对承包商选择的依据和已开展的交易对手核查本应更加细致，且未得到系统记录。文件并非总能被找到，或与具体合同和决定建立关联。RKIK也缺乏自行核查交易对手所需的法律依据和数据库访问权限。

报告指出，会议纪要并不总能反映讨论内容和所作决定的理由。内部备忘录可能未包含有关事实和风险的充分信息，而通过不同渠道发送的重要工作信息也并非总会登记。不过，现有材料足以核查协议的合法性，未登记的文件则在审查期间被系统整理或录入登记册。

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五份合同与供应风险

与作为中间商的Datasel进行的首次记录在案的沟通可追溯至2023年12月1日。根据RKIK副总干事阿斯科·基维努克的说法，当天，中间商埃里克·马尔姆斯滕向该中心总干事发出了首次会面邀请。

梅表示，签订合同总体上符合现行要求、RKIK的权限、采购程序和法律规定。然而，在2025年期间，涉及Datasel的五份合同中，与该公司实际供货能力、零部件可获得性和遵守期限有关的风险逐步成为现实。

每份合同的预付款均单独支付，并在协议规定的期限内完成。由于付款是在短时间内进行的，RKIK无法在下一笔付款义务到期前发现供货延迟或货物不符合要求的情况。梅还表示，RKIK利用欧洲和平基金的资金，向乌克兰武装部队交付了93,268发弹药，总价值近1.45亿欧元。

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