Министерство обороны Эстонии в ходе проверки контрактов с поставщиком боеприпасов Datasel выявило недостатки в проверке контрагентов, оценке рисков и документировании решений. В то же время рабочая группа не нашла доказательств преднамеренного сокрытия или удаления документов и переписки, сообщает ERR News.

Постоянный секретарь Минобороны Кристьян Мяэ рассказал парламентской антикоррупционной комиссии, что над отчетом работали десять представителей министерства и Эстонского центра оборонных инвестиций (RKIK). Они обработали 428 гигабайт данных из систем документооборота, реестров секретной информации, электронных почтовых ящиков и других официальных платформ.

Проблемы с проверками и документами

По словам Мяэ, обоснование выбора подрядчиков и проведенные проверки контрагентов должны были быть более тщательными и не фиксировались системно. Документы не всегда удавалось найти или связать с конкретными контрактами и решениями. RKIK также не имеет правовых оснований и необходимого доступа к базам данных для самостоятельной проверки контрагентов.

В отчете отмечается, что протоколы заседаний не всегда передавали содержание обсуждений и аргументацию принятых решений. Служебные записки могли не содержать достаточных сведений о фактах и рисках, а важная рабочая информация, направленная по различным каналам, не всегда регистрировалась. В то же время имеющихся материалов было достаточно для проверки законности соглашений, а незарегистрированные документы в ходе проверки систематизировали или внесли в реестры.

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Пять контрактов и риски поставок

Первая зафиксированная коммуникация с Datasel как посредником датируется 1 декабря 2023 года. По данным заместителя генерального директора RKIK Аско Кивинука, в тот день посредник Эрик Мальмстен направил генеральному директору центра первое приглашение на встречу.

Мяэ заявил, что заключение контрактов в целом соответствовало действующим требованиям, полномочиям RKIK, процедурам закупок и законодательству. Однако в отношении пяти контрактов с Datasel в течение 2025 года постепенно реализовались риски, связанные с фактической способностью компании поставлять продукцию, доступностью компонентов и соблюдением сроков.

Авансовые платежи по каждому контракту осуществлялись отдельно и в пределах сроков, определенных соглашениями. Поскольку платежи были проведены за короткий промежуток времени, RKIK не мог выявить задержки поставок или несоответствие товаров до наступления следующих платежных обязательств. Мяэ также сообщил, что за средства Европейского фонда мира RKIK поставил Вооруженным силам Украины 93 268 боеприпасов общей стоимостью почти 145 млн евро.

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