Ministerstwo Obrony Estonii podczas kontroli umów z dostawcą amunicji Datasel wykryło niedociągnięcia w weryfikacji kontrahentów, ocenie ryzyka i dokumentowaniu decyzji. Jednocześnie grupa robocza nie znalazła dowodów na celowe ukrywanie lub usuwanie dokumentów i korespondencji, informuje ERR News.

Stały sekretarz Ministerstwa Obrony Kristjan Mäe powiedział parlamentarnej komisji antykorupcyjnej, że nad raportem pracowało dziesięciu przedstawicieli ministerstwa oraz Estońskiego Centrum Inwestycji Obronnych (RKIK). Przetworzyli oni 428 gigabajtów danych z systemów obiegu dokumentów, rejestrów informacji tajnych, skrzynek e-mail i innych oficjalnych platform.

Problemy z kontrolami i dokumentami

Według Mäe uzasadnienie wyboru wykonawców i przeprowadzone kontrole kontrahentów powinny być dokładniejsze i nie były systematycznie dokumentowane. Dokumentów nie zawsze można było odnaleźć lub powiązać z konkretnymi umowami i decyzjami. RKIK nie ma również podstaw prawnych ani niezbędnego dostępu do baz danych, aby samodzielnie sprawdzać kontrahentów.

W raporcie wskazano, że protokoły posiedzeń nie zawsze oddawały treść dyskusji i uzasadnienie podjętych decyzji. Notatki służbowe mogły nie zawierać wystarczających informacji o faktach i ryzykach, a ważne informacje robocze przesyłane różnymi kanałami nie zawsze były rejestrowane. Jednocześnie dostępne materiały wystarczyły do sprawdzenia zgodności umów z prawem, a niezarejestrowane dokumenty podczas kontroli usystematyzowano lub wpisano do rejestrów.

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Pięć umów i ryzyka dostaw

Pierwsza zarejestrowana komunikacja z Datasel jako pośrednikiem datowana jest na 1 grudnia 2023 roku. Według zastępcy dyrektora generalnego RKIK Asko Kivinuka tego dnia pośrednik Erik Malmsten wysłał dyrektorowi generalnemu centrum pierwsze zaproszenie na spotkanie.

Mäe oświadczył, że zawieranie umów zasadniczo odpowiadało obowiązującym wymogom, uprawnieniom RKIK, procedurom zakupowym i przepisom prawa. Jednak w przypadku pięciu umów z Datasel w ciągu 2025 roku stopniowo zmaterializowały się ryzyka związane z rzeczywistą zdolnością firmy do dostarczania produktów, dostępnością komponentów i dotrzymywaniem terminów.

Płatności zaliczkowe za każdą umowę realizowano oddzielnie i w terminach określonych w umowach. Ponieważ płatności przeprowadzono w krótkim okresie, RKIK nie mógł wykryć opóźnień w dostawach ani niezgodności towarów przed nadejściem kolejnych zobowiązań płatniczych. Mäe poinformował również, że ze środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju RKIK dostarczył Siłom Zbrojnym Ukrainy 93 268 sztuk amunicji o łącznej wartości prawie 145 mln euro.

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