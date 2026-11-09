据立陶宛门户网站Delfi报道，立陶宛政府要求台北在10月1日前更改驻维尔纽斯台湾代表处的名称。《南华早报》援引Delfi报道称。

据Delfi消息，9月24日，立陶宛外交部副部长向台北方面代表，包括台湾代表处负责人，递交了一封信。信中要求在10月1日中国国庆日之前更改该机构名称。

维尔纽斯的提议

该报称，作为交换，立陶宛提议向台北派遣副部长级代表团，并签署有关投资和税收的协议。

台北方面代表没有回答是否已经更改或计划更改代表处名称的问题。同时，他们向门户网站15min表示，无意更改该名称。

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与北京的接触

《南华早报》还报道称，一个中国外交官代表团原计划抵达维尔纽斯进行为期两天的会谈。据该报消息，预计将与立陶宛外交部代表举行谈判，但不会在部长级层面进行。

维尔纽斯与北京的关系在该代表处于2021年成立后恶化。中国将立陶宛从其海关系统中移除，导致立陶宛出口商无法向中国供应商品。北京表示，维尔纽斯违反了一个中国政策，驱逐了立陶宛大使，并召回了自己的使节。

欧盟表示，立陶宛并未违反一个中国政策，并就贸易限制问题向世界贸易组织提出申诉。此后，该案件被终止。由社会民主党领导的立陶宛政府在2024年上台后，正试图改善与中国的关系。

立陶宛是欧洲唯一在此类代表处名称中使用“台湾”一词的国家。在其他欧洲首都，这些机构被称为台北。

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