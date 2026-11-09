Rząd Litwy, według litewskiego portalu Delfi, poprosił Tajpej o zmianę nazwy Tajwańskiego Przedstawicielstwa w Wilnie do 1 października. Informuje o tym South China Morning Post, powołując się na Delfi.

Według Delfi 24 września wiceminister spraw zagranicznych Litwy przekazał list przedstawicielom Tajpej, w tym szefowi Tajwańskiego Przedstawicielstwa. W liście znalazła się prośba o zmianę nazwy instytucji do 1 października, czyli święta narodowego ChRL.

Propozycje Wilna

Jak twierdzi publikacja, w zamian Litwa proponowała wysłanie do Tajpej delegacji na szczeblu wiceministrów oraz podpisanie umów dotyczących inwestycji i opodatkowania.

Przedstawiciele Tajpej nie odpowiedzieli na pytania, czy już zmienili lub planują zmienić nazwę przedstawicielstwa. Jednocześnie przekazali portalowi 15min, że nie zamierzają jej zmieniać.

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Kontakty z Pekinem

South China Morning Post informował również, że do Wilna miała przybyć delegacja chińskich dyplomatów na dwudniowe spotkania. Według publikacji oczekiwano rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy, ale nie na szczeblu ministerialnym.

Stosunki Wilna z Pekinem pogorszyły się po otwarciu przedstawicielstwa w 2021 roku. Chiny usunęły Litwę ze swojego systemu celnego, przez co litewscy eksporterzy nie mogli dostarczać towarów do ChRL. Pekin oświadczył, że Wilno naruszyło politykę jednych Chin, wydalił litewskiego ambasadora i odwołał własnego wysłannika.

Unia Europejska oświadczyła, że Litwa nie naruszyła polityki jednych Chin, i zwróciła się do Światowej Organizacji Handlu w sprawie ograniczeń handlowych. Sprawę później umorzono. Po objęciu władzy w 2024 roku litewski rząd kierowany przez socjaldemokratów próbuje poprawić relacje z Chinami.

Litwa jest jedynym krajem w Europie, w którym w nazwie takiego przedstawicielstwa użyto słowa „tajwańskie”. W innych europejskich stolicach instytucje te noszą nazwę Tajpej.

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