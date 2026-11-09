Правительство Литвы, по данным литовского портала Delfi, попросило Тайбэй изменить название Тайваньского представительства в Вильнюсе до 1 октября. Об этом со ссылкой на Delfi сообщает South China Morning Post.

По информации Delfi, 24 сентября заместитель министра иностранных дел Литвы передал письмо представителям Тайбэя, в частности главе Тайваньского представительства. В письме содержалась просьба изменить название учреждения до 1 октября — национального дня КНР.

Предложения Вильнюса

Как утверждает издание, взамен Литва предлагала направить в Тайбэй делегацию на уровне заместителей министров и подписать соглашения об инвестициях и налогообложении.

Представители Тайбэя не ответили на вопросы, уже изменили ли они или планируют ли изменить название представительства. В то же время они сообщили порталу 15min, что не намерены его менять.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Контакты с Пекином

South China Morning Post также сообщала, что в Вильнюс должна была прибыть делегация китайских дипломатов для двухдневных встреч. По данным издания, переговоры ожидались с представителями Министерства иностранных дел Литвы, но не на министерском уровне.

Отношения Вильнюса и Пекина ухудшились после открытия представительства в 2021 году. Китай исключил Литву из своей таможенной системы, из-за чего литовские экспортеры не могли поставлять товары в КНР. Пекин заявлял, что Вильнюс нарушил политику одного Китая, выслал литовского посла и отозвал собственного посланника.

Европейский Союз заявлял, что Литва не нарушала политику одного Китая, и обращался во Всемирную торговую организацию из-за торговых ограничений. Впоследствии это дело прекратили. После прихода к власти в 2024 году правительство Литвы во главе с социал-демократами пытается улучшить отношения с Китаем.

Литва является единственной страной в Европе, где в названии такого представительства используется слово «тайваньское». В других европейских столицах эти учреждения называются Тайбэй.

Читай нас в