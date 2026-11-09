В Великобритании комика и медийную персону Рассела Брэнда приговорили к 10 годам и шести месяцам тюремного заключения после того, как суд присяжных признал его виновным в изнасиловании одной женщины и сексуальных нападениях на еще трех. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Условия наказания

Брэнд должен провести в тюрьме не менее двух третей назначенного срока. После этого он может быть освобожден под надзор при условии надлежащего поведения в заключении.

Судья Джоэл Беннатан назвал Брэнда хищником и заявил, что приговор является справедливым и соразмерным общей тяжести его преступлений. Он также отметил решительность и смелость потерпевших, выступивших по делу.

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Обвинения и показания

51-летний Брэнд отрицал выдвинутые против него обвинения. Они были предъявлены на основании заявлений шести потерпевших, а самые ранние обвинения касались событий 1999 года. Коллегия присяжных из четырех женщин и восьми мужчин не сочла убедительной позицию защиты о том, что все сексуальные контакты были добровольными.

Во время слушания по вопросу наказания потерпевшие предоставили суду заявления о последствиях преступлений. Одна из женщин, выступавшая из-за защитной ширмы для сохранения приватности, сказала, что нападение оставило у нее чувство стыда, которое она носила в себе на протяжении 20 лет. Другая потерпевшая назвала Брэнда сексуальным хищником без раскаяния.

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