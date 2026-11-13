Ливанские правоохранительные органы обратились к властям Сирии с просьбой задержать и передать двух граждан Сирии, которых подозревают в причастности к убийству бывшего депутата парламента Ирака Ахмеда аль-Альвани. Политика нашли мертвым в одной из квартир Бейрута. Как сообщает Al Jazeera со ссылкой на судебный источник AFP, предварительные результаты расследования указывают, что аль-Альвани был задушен.

Расследование в Бейруте

Источник AFP в судебной системе Ливана сообщил, что личности двух подозреваемых сирийцев еще устанавливаются. В рамках расследования также был задержан гражданин Ливана, которого допрашивают. Расследование ведет Информационное подразделение Сил внутренней безопасности Ливана под личным надзором главного прокурора страны Ахмеда Рами аль-Хаджа.

Следователи выясняют мотив убийства. Источники AFP отметили, что предварительное расследование указывает на возможный финансовый мотив. Тело бывшего парламентария обнаружили во вторник вечером в квартире в бейрутском районе Тарик аль-Дждиде.

Последние часы перед смертью

Глава Иракского центра безопасности СМИ генерал-лейтенант Саад Маан заявил, что аль-Альвани прибыл в Бейрут рейсом Middle East Airlines из Эрбиля вечером 5 ноября. Его доставили в отель, однако менее чем через час он покинул его, сказав сотрудникам стойки регистрации, что уезжает из отеля вместе с друзьями.

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По словам Маана, персонал отеля сообщил следователям, что люди, сопровождавшие аль-Альвани, говорили с сирийским акцентом. Иракское агентство INA сообщало, что политик уехал из отеля на белом Range Rover, после чего дважды позвонил родственникам в Ираке. Впоследствии связь с ним пропала.

Политическое прошлое аль-Альвани

Ахмед аль-Альвани представлял западную провинцию Анбар в парламенте Ирака и был известен критикой влияния Ирана и поддерживаемых Тегераном шиитских вооруженных группировок в Ираке. В декабре 2013 года его задержали во время силового рейда в его доме в Рамади, когда погибли его брат и еще несколько человек. В 2014 году политика приговорили к смертной казни по обвинениям в терроризме, а в апреле 2025 года освободили в соответствии с иракским законом о всеобщей амнистии.

Президент Ирака Низар Амеди призвал оперативно установить обстоятельства убийства и причастных к нему лиц. Посольство Ирака в Ливане заявило, что ожидает окончательный отчет ливанских силовых органов об обстоятельствах преступления.

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