Libańskie organy ścigania zwróciły się do władz Syrii z prośbą o zatrzymanie i przekazanie dwóch obywateli Syrii podejrzewanych o udział w zabójstwie byłego deputowanego irackiego parlamentu Ahmeda al-Alwaniego. Polityka znaleziono martwego w jednym z mieszkań w Bejrucie. Jak podaje Al Jazeera, powołując się na źródło sądowe AFP, wstępne wyniki śledztwa wskazują, że al-Alwani został uduszony.

Śledztwo w Bejrucie

Źródło AFP w libańskim wymiarze sprawiedliwości poinformowało, że tożsamość dwóch syryjskich podejrzanych jest nadal ustalana. W ramach śledztwa zatrzymano także obywatela Libanu, który jest przesłuchiwany. Dochodzenie prowadzi Wydział Informacyjny Libańskich Sił Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod osobistym nadzorem głównego prokuratora kraju Ahmeda Ramiego al-Hadża.

Śledczy ustalają motyw zabójstwa. Źródła AFP zaznaczyły, że wstępne śledztwo wskazuje na możliwy motyw finansowy. Ciało byłego parlamentarzysty znaleziono we wtorek wieczorem w mieszkaniu w bejruckiej dzielnicy Tarik al-Dżdide.

Ostatnie godziny przed śmiercią

Szef Irackiej Komórki Bezpieczeństwa Mediów, generał porucznik Saad Maan, oświadczył, że al-Alwani przyleciał do Bejrutu lotem Middle East Airlines z Erbilu wieczorem 5 listopada. Został przewieziony do hotelu, jednak opuścił go mniej niż godzinę później, mówiąc pracownikom recepcji, że wyjeżdża z hotelu wraz z przyjaciółmi.

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Według Maana personel hotelu powiedział śledczym, że osoby towarzyszące al-Alwaniemu mówiły z syryjskim akcentem. Iracka agencja INA informowała, że polityk wyjechał z hotelu białym Range Roverem, po czym dwukrotnie zadzwonił do krewnych w Iraku. Później kontakt z nim się urwał.

Polityczna przeszłość al-Alwaniego

Ahmed al-Alwani reprezentował zachodnią prowincję Anbar w irackim parlamencie i był znany z krytyki wpływów Iranu oraz wspieranych przez Teheran szyickich ugrupowań zbrojnych w Iraku. W grudniu 2013 roku został zatrzymany podczas siłowego nalotu na jego dom w Ramadi, w którym zginęli jego brat i kilka innych osób. W 2014 roku polityk został skazany na śmierć pod zarzutami terroryzmu, a w kwietniu 2025 roku zwolniono go na mocy irackiej ustawy o amnestii generalnej.

Prezydent Iraku Nizar Amedi wezwał do szybkiego ustalenia okoliczności zabójstwa i osób w nie zaangażowanych. Ambasada Iraku w Libanie oświadczyła, że oczekuje na końcowy raport libańskich organów bezpieczeństwa dotyczący okoliczności przestępstwa.

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