Zespół U2 wydał utwór Torn — duet frontmana Bono i piosenkarki Dolly Parton, który stał się finałową kompozycją 16. albumu studyjnego Carnaval de Luz. Parton nagrała swoją partię wokalną w czerwcu, a w sierpniu zmarła w wieku 80 lat, informuje Rolling Stone.

Wspólna praca nad utworem

Parton jest wymieniona wśród autorów Torn wraz z członkami U2 i Johnnym McDaidem ze Snow Patrol. Według Bono początkowo zwrócił się do piosenkarki w sprawie jeszcze niedokończonego projektu pobocznego o irlandzkim brzmieniu. Po tym, jak przez telefon zagrał jej kilka fragmentów muzycznych, Parton przesłała własną kompozycję zatytułowaną Torn.

Pierwotnie piosenka opowiadała o kobiecie, która musi wybrać między dwoma mężczyznami. Bono i McDaid przerobili tekst, zmieniając go w historię matki obserwującej rozpad swojej rodziny. Parton zgodziła się wykonać nową wersję.

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Ostateczna wersja kompozycji

Bono zaznaczył, że piosenkarka nagrała wokal mimo choroby. W utworze słychać również gitarę pedal steel wieloletniego współpracownika U2, Daniela Lanois. Larry Mullen Jr. dokończył partię perkusji, inspirując się pracą Lanois nad utworem Boba Dylana Most of the Time.

Producent albumu Garrett „Jacknife” Lee powiedział, że Parton zatwierdziła finalny miks i była zadowolona ze swojego wokalu oraz nagrania. Gitarzysta U2 the Edge nazwał ją artystką akceptowaną i kochaną przez ludzi o różnych poglądach, wiążąc to między innymi z jej poczuciem humoru.

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