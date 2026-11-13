U2乐队发布了歌曲《Torn》，这是主唱博诺与歌手多莉·帕顿的对唱作品，也是其第16张录音室专辑《Carnaval de Luz》的最后一首歌曲。帕顿于6月录制了自己的声乐部分，并于8月去世，享年80岁，《滚石》报道。

歌曲的合作创作

帕顿与U2成员以及Snow Patrol的约翰尼·麦克戴德一同被列为《Torn》的作者。博诺表示，起初他曾就一个尚未完成、带有爱尔兰音乐风格的副项目联系这位歌手。在他通过电话为她演奏了几段音乐片段后，帕顿发来了自己创作的一首名为《Torn》的作品。

这首歌最初讲述的是一名女子必须在两名男子之间作出选择的故事。博诺和麦克戴德改写了歌词，将其变成一位母亲目睹自己家庭瓦解的故事。帕顿同意演唱新版本。

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作品的最终版本

博诺指出，尽管患病，这位歌手仍录制了声乐部分。曲目中还加入了U2长期合作伙伴丹尼尔·拉努瓦演奏的踏板钢琴吉他。拉里·马伦二世完成了鼓乐部分，其灵感来自拉努瓦参与制作鲍勃·迪伦歌曲《Most of the Time》的工作。

专辑制作人加勒特·“杰克奈夫”·李表示，帕顿认可最终混音，并对自己的演唱和录音感到满意。U2吉他手The Edge称她是一位受到不同观点人士接纳和喜爱的艺术家，并将这部分归因于她的幽默感。

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