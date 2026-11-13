Группа U2 выпустила песню Torn — дуэт фронтмена Боно с певицей Долли Партон, ставший финальной композицией 16-го студийного альбома Carnaval de Luz. Партон записала свою вокальную партию в июне, а в августе умерла в возрасте 80 лет, сообщает Rolling Stone.

Совместная работа над песней

Партон указана среди авторов Torn вместе с участниками U2 и Джонни Макдейдом из Snow Patrol. По словам Боно, сначала он обратился к певице по поводу еще не завершенного сайд-проекта с ирландским музыкальным звучанием. После того как он сыграл ей по телефону несколько музыкальных фрагментов, Партон прислала собственную композицию под названием Torn.

Изначально песня рассказывала о женщине, которой нужно выбрать между двумя мужчинами. Боно и Макдейд переработали текст, превратив его в историю матери, наблюдающей за распадом своей семьи. Партон согласилась исполнить новую версию.

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Окончательная версия композиции

Боно отметил, что певица записала вокал, несмотря на болезнь. В треке также звучит педал-стил-гитара давнего сотрудника U2 Дэниела Лануа. Ларри Маллен-младший завершил барабанную партию, вдохновляясь работой Лануа над композицией Боба Дилана Most of the Time.

Продюсер альбома Гаррет «Джекнайф» Ли рассказал, что Партон одобрила финальный микс и была довольна собственным вокалом и записью. Гитарист U2 Эдж назвал ее артисткой, которую принимали и любили люди с разными взглядами, связав это, в частности, с ее чувством юмора.

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