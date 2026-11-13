Ліван просить Сирію видати 2 підозрюваних у вбивстві ексдепутата Іраку — Al Jazeera

Ліванські правоохоронці звернулися до влади Сирії з проханням затримати й передати двох громадян Сирії, яких підозрюють у причетності до вбивства колишнього депутата парламенту Іраку Ахмеда аль-Альвані. Політика знайшли мертвим в одній із квартир Бейрута. Як повідомляє Al Jazeera з посиланням на судове джерело AFP, попередні результати слідства вказують, що аль-Альвані задушили.

Слідство у Бейруті

Джерело AFP у ліванській судовій системі повідомило, що особи двох підозрюваних сирійців ще встановлюють. У межах розслідування також затримали громадянина Лівану, якого допитують. Розслідування веде Інформаційний підрозділ Сил внутрішньої безпеки Лівану під особистим наглядом головного прокурора країни Ахмеда Рамі аль-Хаджа.

Слідчі з'ясовують мотив убивства. Джерела AFP зазначили, що попереднє розслідування вказує на можливий фінансовий мотив. Тіло колишнього парламентаря виявили у вівторок увечері в квартирі в бейрутському районі Тарік аль-Дждіде.

Останні години перед смертю

Голова Іракського осередку медіа безпеки генерал-лейтенант Саад Маан заявив, що аль-Альвані прибув до Бейрута рейсом Middle East Airlines з Ербіля ввечері 5 листопада. Його доправили до готелю, однак менш ніж за годину він залишив його, сказавши працівникам рецепції, що залишає готель разом із друзями.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За словами Маана, персонал готелю повідомив слідчим, що люди, які супроводжували аль-Альвані, розмовляли із сирійським акцентом. Іракське агентство INA повідомляло, що політик виїхав із готелю на білому Range Rover, після чого двічі телефонував родичам в Іраку. Згодом зв'язок із ним зник.

Політичне минуле аль-Альвані

Ахмед аль-Альвані представляв західну провінцію Анбар в іракському парламенті та був відомий критикою впливу Ірану й підтримуваних Тегераном шиїтських збройних угруповань в Іраку. У грудні 2013 року його затримали під час силового рейду в його будинку в Рамаді, коли загинули його брат та ще кілька людей. У 2014 році політика засудили до страти за обвинуваченнями у тероризмі, а в квітні 2025 року звільнили відповідно до іракського закону про загальну амністію.

Президент Іраку Нізар Амеді закликав оперативно встановити обставини вбивства та причетних до нього осіб. Посольство Іраку в Лівані заявило, що очікує остаточного звіту ліванських силових органів щодо обставин злочину.

Читай нас у