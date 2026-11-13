黎巴嫩执法部门请求叙利亚当局拘留并移交两名叙利亚公民，他们涉嫌参与杀害伊拉克前议员艾哈迈德·阿尔-阿尔瓦尼。这名政治人士被发现死于贝鲁特的一间公寓内。据半岛电视台报道，援引法新社一名司法消息人士的话称，初步调查结果表明，阿尔-阿尔瓦尼是被勒死的。

贝鲁特的调查

法新社一名黎巴嫩司法系统消息人士称，两名叙利亚嫌疑人的身份仍在确认中。调查期间还拘留了一名黎巴嫩公民，目前正对其进行讯问。调查由黎巴嫩内部安全部队情报部门负责，并由该国总检察长艾哈迈德·拉米·哈吉亲自监督。

调查人员正在查明杀人动机。法新社消息人士指出，初步调查显示可能存在经济动机。这名前议员的遗体于周二晚间在贝鲁特塔里克·贾迪代区的一间公寓内被发现。

死亡前的最后数小时

伊拉克媒体安全中心负责人、萨阿德·马安中将表示，阿尔-阿尔瓦尼于11月5日晚乘坐中东航空从埃尔比勒抵达贝鲁特。他被送往一家酒店，但不到一小时便离开，并告诉前台工作人员，他将与朋友一起离开酒店。

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马安称，酒店工作人员告诉调查人员，陪同阿尔-阿尔瓦尼的人带有叙利亚口音。伊拉克INA通讯社报道称，这名政治人士乘坐一辆白色路虎揽胜离开酒店，随后两次致电在伊拉克的亲属。此后与他失去联系。

阿尔-阿尔瓦尼的政治经历

艾哈迈德·阿尔-阿尔瓦尼曾在伊拉克议会代表西部安巴尔省，并以批评伊朗的影响力以及德黑兰支持的伊拉克什叶派武装组织而闻名。2013年12月，他在拉马迪家中遭遇强力突袭时被拘留，其兄弟和另外数人死亡。2014年，这名政治人士因恐怖主义指控被判处死刑，并于2025年4月根据伊拉克大赦法获释。

伊拉克总统尼扎尔·阿梅迪呼吁迅速查明这起谋杀案的情况及涉案人员。伊拉克驻黎巴嫩大使馆表示，正等待黎巴嫩安全机构就犯罪情况提交最终报告。

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