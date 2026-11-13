Australijski krykiecista Mahli Beardman zdobył pięć wicketów w Perth w Australii w swoim debiucie ODI przeciwko Anglii. Reprezentacja Anglii została wyeliminowana za 131 runów, informuje ABC News Australia.

Pięć wicketów w debiucie

Beardman został dopiero drugim Australijczykiem, który zdobył pięć wicketów w swoim debiutanckim meczu One Day International. Jego wynik padł podczas pierwszej zmiany Anglii w meczu rozgrywanym w Perth.

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W nagłówku materiału ABC Beardman został nazwany kolejną gwiazdą australijskiego szybkiego bowlingu. Źródło zaznacza również, że Anglia zakończyła swoją zmianę po 33,4 overa.

Australia rozpoczęła odpowiedź

Po zakończeniu zmiany Anglii Australia rozpoczęła swoją. W momencie, gdy ABC wyświetlało wynik, australijska drużyna miała 30 runów przy stracie jednego wicketu po 4,2 overa.

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