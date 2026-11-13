Мали Бердмен взял пять викетов в дебюте ODI против Англии — ABC News Australia
Австралийский крикетист Мали Бердмен в Перте, Австралия, взял пять викетов в дебютном матче ODI против Англии. Сборную Англии выбили за 131 ран, сообщает ABC News Australia.
Пять викетов в дебюте
Бердмен стал лишь вторым австралийцем, взявшим пять викетов в своем дебютном матче One Day International. Его результат был достигнут во время первой подачи Англии в матче, проходившем в Перте.
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В заголовке материала ABC Бердмена назвали следующей звездой быстрого боулинга Австралии. Источник также отмечает, что Англия завершила подачу после 33,4 овера.
Австралия начала ответ
После завершения подачи Англии Австралия начала свою. В момент, когда ABC отображало счет, австралийская команда имела 30 ранов при потере одного викета после 4,2 овера.