西班牙高尔夫球手安娜·佩莱斯在中国深圳赢得阿美中国锦标赛。她在最后一轮打出64杆——低于标准杆9杆——并在标准杆3杆的第13洞打出一杆进洞。正如天空体育报道，这是佩莱斯在女子欧洲巡回赛上的第二个冠军，也是她自2022年马德里女子公开赛以来的首冠。

强劲的最后一轮

在决胜日，佩莱斯抓下7只小鸟，其中最后三洞连续抓下3只小鸟。最终，她以3杆优势领先英格兰选手米米·罗兹。罗兹以低于标准杆17杆的成绩单独获得第二名，最后一轮没有吞下柏忌，并在第4洞和第17洞抓鸟。

第三轮结束后，英格兰选手夏洛特·希思与西班牙选手卢娜·索夫龙并列领先，两人的成绩均为低于标准杆16杆。决赛轮中，希思打出平标准杆的73杆，取得2只小鸟和2个柏忌。她与索夫龙以及中国选手周诗媛、刘瑞欣和曾莉棋并列第三，所有人均以低于标准杆16杆完成比赛。

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另一位英格兰参赛者安娜贝尔·富勒在最后一轮前六洞抓下4只小鸟，成绩升至低于标准杆16杆。然而，她在后九洞吞下3个柏忌，并以一只小鸟结束当天比赛。富勒以总成绩低于标准杆14杆排名第九。爱丽丝·休森以低于标准杆11杆排名第20。

佐久间在日本夺冠

在LPGA Toto日本精英赛上，日本选手朱里·佐久间赢得个人首个LPGA巡回赛冠军。她以低于标准杆20杆完成比赛，领先同胞岩井明爱4杆。佐久间在最后一轮打出64杆，即低于标准杆8杆。此前，她曾8次赢得日本LPGA巡回赛冠军。

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