Гольфістка Ана Пелаес виграла Aramco China Championship з ейсом — Sky Sports News

Іспанська гольфістка Ана Пелаес перемогла на турнірі Aramco China Championship у Шеньчжені, Китай. У заключному раунді вона показала результат 64 удари — дев’ять нижче пару — та зробила ейс на 13-й лунці пар-3. Як повідомляє Sky Sports, це другий титул Пелаес у Ladies European Tour і перший для неї з Madrid Ladies Open 2022 року.

Сильний фінальний раунд

У вирішальний день Пелаес записала до активу сім берді, зокрема три поспіль на останніх трьох лунках. За підсумками турніру вона випередила англійку Мімі Роудс на три удари. Роудс завершила змагання одноосібно другою з результатом 17 нижче пару, зігравши фінальний раунд без богі та оформивши берді на четвертій і 17-й лунках.

Після третього раунду лідерство ділили англійка Шарлотт Гіт і іспанка Луна Соброн, які мали по 16 нижче пару. У фіналі Гіт зіграла в пар — 73 удари, зробивши два берді та два богі. Вона розділила третю позицію з Соброн і представницями Китаю Шиюань Чжоу, Жуйсінь Лю та Ліці Цзен — усі завершили турнір із показником 16 нижче пару.

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Ще одна англійська учасниця, Аннабелл Фуллер, у перших шести лунках фінального раунду оформила чотири берді й піднялася до 16 нижче пару. Втім, на другій дев’ятці вона зробила три богі, а завершила день берді. Фуллер посіла дев’яте місце із сумарним результатом 14 нижче пару. Еліс Г’юсон стала 20-ю, показавши 11 нижче пару.

Перемога Сакуми в Японії

На турнірі LPGA Toto Japan Classic японка Шурі Сакума здобула перший титул у LPGA Tour. Вона завершила змагання з результатом 20 нижче пару та випередила на чотири удари співвітчизницю Акіє Іваї. Сакума пройшла заключний раунд за 64 удари, або вісім нижче пару. До цього вона вісім разів перемагала в LPGA of Japan Tour.

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