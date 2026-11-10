14名欧洲议会议员请求欧盟委员会调查中国汽车制造商比亚迪可能存在的网络安全风险。他们还建议考虑将该公司认定为高风险供应商，据Motor1报道。

对车辆数据的担忧

议员们于11月4日向欧盟执行机构提交了书面质询。他们要求欧盟网络安全局参与对比亚迪的评估。该倡议由法国欧洲议会议员弗朗索瓦·卡尔丰领导。

议员们担忧的是现代汽车配备的摄像头、GPS系统、麦克风和其他传感器。他们认为，中国制造汽车收集的信息可能会落入中国当局手中。卡尔丰表示，来自第三国的联网汽车接触敏感的欧洲基础设施，对安全构成不可接受的风险。

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比亚迪的立场和可能的限制

比亚迪否认这些指控。该公司表示，中国无法获取其汽车在欧洲收集的信息，无论这些数据是直接存储在汽车中还是存储在云端。比亚迪欧洲公司在给路透社的声明中表示，不会向中国的比亚迪实体或第三方提供此类数据。

议员们还询问欧盟委员会，是否应限制中国汽车进入具有民用和军用双重用途的战略基础设施，以及是否应将比亚迪排除在政府采购之外。目前，这一请求并不意味着在全欧洲范围内禁止比亚迪汽车，也不意味着私人车主将立即面临变化。

根据欧洲汽车制造商协会的数据，比亚迪在2026年前九个月在欧洲销售了283,997辆汽车，市场份额为2.7%。加上上汽集团、吉利集团和奇瑞，这四家中国汽车集团约占欧洲汽车市场的11.1%。

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