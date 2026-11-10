Czternastu posłów do Parlamentu Europejskiego zwróciło się do Komisji Europejskiej z prośbą o zbadanie chińskiego producenta samochodów BYD pod kątem możliwych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. Proponują również rozważenie uznania firmy za dostawcę wysokiego ryzyka, informuje Motor1.

Obawy dotyczące danych z samochodów

Europosłowie złożyli pisemne zapytanie do organu wykonawczego UE 4 listopada. Proszą o zaangażowanie unijnej agencji ds. cyberbezpieczeństwa w ocenę BYD. Inicjatywie przewodzi francuski eurodeputowany François Kalfon.

Obawy posłów dotyczą kamer, systemów GPS, mikrofonów i innych czujników, w które wyposażane są współczesne samochody. Ich zdaniem informacje zbierane przez pojazdy wyprodukowane w Chinach mogą potencjalnie trafić do chińskich władz. Kalfon oświadczył, że dostęp podłączonych samochodów z państw trzecich do wrażliwej europejskiej infrastruktury stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

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Stanowisko BYD i możliwe ograniczenia

BYD odrzuca te zarzuty. Firma oświadczyła, że Chiny nie mają dostępu do informacji zbieranych przez jej samochody w Europie, niezależnie od tego, czy dane te są przechowywane bezpośrednio w pojeździe, czy w chmurze. W oświadczeniu dla Reutersa BYD Europe zaznaczyła, że nie przekazuje takich danych podmiotom BYD ani stronom trzecim w Chinach.

Europosłowie zapytali także Komisję Europejską, czy należy ograniczyć dostęp chińskich samochodów do strategicznej infrastruktury podwójnego — cywilnego i wojskowego — zastosowania oraz czy BYD powinno zostać wykluczone z zamówień publicznych. Obecnie wniosek nie oznacza wprowadzenia ogólnoeuropejskiego zakazu dla samochodów BYD i nie przewiduje natychmiastowych zmian dla prywatnych właścicieli.

Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów BYD sprzedało w Europie 283 997 samochodów w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku, co odpowiada udziałowi w rynku na poziomie 2,7%. Wraz z SAIC Motor, Geely Group i Chery te cztery chińskie grupy motoryzacyjne stanowiły około 11,1% europejskiego rynku samochodowego.

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