Четырнадцать депутатов Европейского парламента обратились к Европейской комиссии с просьбой проверить китайского автопроизводителя BYD на предмет возможных рисков в сфере кибербезопасности. Они также предлагают рассмотреть возможность признания компании поставщиком высокого риска, сообщает Motor1.

Опасения из-за данных автомобилей

Письменный запрос в исполнительный орган ЕС депутаты подали 4 ноября. Они просят привлечь агентство Евросоюза по кибербезопасности для оценки BYD. Инициативу возглавляет французский евродепутат Франсуа Кальфон.

Опасения депутатов касаются камер, GPS-систем, микрофонов и других сенсоров, которыми оснащаются современные автомобили. По их мнению, информация, собранная автомобилями китайского производства, потенциально может попасть к китайским властям. Кальфон заявил, что доступ подключенных автомобилей из третьих стран к чувствительной европейской инфраструктуре представляет неприемлемый риск для безопасности.

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Позиция BYD и возможные ограничения

BYD отвергает эти обвинения. Компания заявила, что Китай не имеет доступа к информации, которую собирают ее автомобили в Европе, независимо от того, хранятся ли эти данные непосредственно в автомобиле или в облачном хранилище. В заявлении для Reuters BYD Europe отметила, что не предоставляет такие данные структурам BYD или третьим сторонам в Китае.

Депутаты также спросили Еврокомиссию, следует ли ограничить доступ китайских автомобилей к стратегической инфраструктуре двойного — гражданского и военного — назначения и нужно ли исключить BYD из государственных закупок. В настоящее время запрос не означает введения общеевропейского запрета на автомобили BYD и не предусматривает немедленных изменений для частных владельцев.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, BYD реализовала в Европе 283 997 автомобилей за первые девять месяцев 2026 года, что соответствует доле рынка в 2,7%. Вместе с SAIC Motor, Geely Group и Chery эти четыре китайские автомобильные группы составляли около 11,1% европейского автомобильного рынка.

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