W Brazylii klub piłkarski Grêmio awansował do finału Pucharu Brazylii 2026. W rewanżowym meczu półfinałowym w Belo Horizonte zespół zremisował 1:1 z Atlético Mineiro, a w dwumeczu zwyciężył 3:1, informuje The Rio Times.

Remis w Belo Horizonte

Gospodarze otworzyli wynik w 25. minucie: Renan Lodi trafił w górny róg bramki strzałem zza pola karnego. Jeszcze przed przerwą Carlos Vinícius wyrównał, głową wykańczając dośrodkowanie Noriegi.

Przed końcem pierwszej połowy obrońca Atlético Mineiro Vitão został wyrzucony z boiska po analizie wideo za grę wysoko uniesioną nogą. Bramkarz Grêmio Weverton zaliczył kilka interwencji, w tym obronił strzał Lodiego w sytuacji sam na sam.

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Rywal zostanie wyłoniony w drugim półfinale

W pierwszym meczu dwumeczu, rozegranym 1 listopada w Porto Alegre, Grêmio wygrało 2:0. Carlos Vinícius strzelił wówczas gola w 10. minucie, a Noriega podwyższył prowadzenie na początku drugiej połowy.

Rywalem Grêmio w finale będzie zwycięzca pary Vasco da Gama — Palmeiras. Przed rewanżem zaplanowanym na 8 listopada w Rio de Janeiro Palmeiras miało przewagę 1:0 po pierwszym meczu.

Finał Pucharu Brazylii odbędzie się 6 grudnia na stadionie Mané Garrincha w Brasílii. Dla Grêmio będzie to dziesiąty finał tych rozgrywek. Klub pięć razy zdobywał Puchar Brazylii — w latach 1989, 1994, 1997, 2001 i 2016.

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