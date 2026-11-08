В Бразилии футбольный клуб «Гремио» вышел в финал Кубка Бразилии 2026 года. В ответном полуфинальном матче в Белу-Оризонти команда сыграла вничью 1:1 с «Атлетико Минейро», а по итогам двух встреч победила со счетом 3:1, сообщает The Rio Times.

Ничья в Белу-Оризонти

Хозяева открыли счет на 25-й минуте: Ренан Лоди попал в верхний угол ворот ударом из-за пределов штрафной площади. Еще до перерыва Карлос Винисиус сравнял счет, головой замкнув подачу Норьеги.

До конца первого тайма защитник «Атлетико Минейро» Витао был удален после видеопросмотра за игру высоко поднятой ногой. Вратарь «Гремио» Вевертон совершил несколько сейвов, в частности отразил удар Лоди в ситуации один на один.

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Соперник определится в другом полуфинале

В первом матче противостояния, состоявшемся 1 ноября в Порту-Алегри, «Гремио» победил 2:0. Тогда Карлос Винисиус забил на 10-й минуте, а Норьега удвоил преимущество в начале второго тайма.

Соперником «Гремио» в финале станет победитель пары «Васко да Гама» — «Палмейрас». Перед ответным матчем, запланированным на 8 ноября в Рио-де-Жанейро, «Палмейрас» имел преимущество 1:0 после первой игры.

Финал Кубка Бразилии состоится 6 декабря на стадионе «Мане Гарринча» в Бразилиа. Для «Гремио» это будет десятый финал турнира. Клуб выигрывал Кубок Бразилии пять раз — в 1989, 1994, 1997, 2001 и 2016 годах.

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