В Израиле министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара якобы шантажирует генерального инспектора полиции Дэнни Леви и оказывает на него давление. Об этом он сказал в интервью радиостанции 103FM, сообщает Jerusalem Post.

Заявления о давлении на полицию

По словам Бен-Гвира, Леви якобы изменил свою позицию под влиянием генерального прокурора. Министр утверждал, что Бахарав-Миара давит на главу полиции во время встреч и имеет несколько рычагов влияния на него.

В качестве возможного средства такого давления Бен-Гвир упомянул утверждения о вероятных нарушениях строительных правил, связанных с домом Леви. Он также призвал обратить внимание на роль главы подразделения коммуникаций полиции Арье Дорона. Бен-Гвир заявил, что, если бы знал о таких нарушениях, посоветовал бы главе полиции не допускать их. Дорон отказался комментировать эти высказывания.

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Спор вокруг материалов о выборах

Бен-Гвир также резко раскритиковал главу Управления расследований и разведки полиции генерал-майора Боаза Балата. Это произошло на фоне сообщений о том, что Балат запретил передавать ШАБАКу, израильской службе безопасности, материалы расследования относительно честности выборов.

Министр обвинил Балата в якобы сокрытии дел и заявил, что тот не должен был вмешиваться в расследование, которым занимался Мани Биньямин. Отдельно Бен-Гвир сослался на утверждение Зини о переводе 100 млн шекелей, заявил о подозрениях относительно возможной связи этих средств с Катаром и о вероятных попытках вмешательства в выборы. Он также утверждал, что в тюрьмах передавали материалы Объединенному списку.

Во время интервью Бен-Гвир прокомментировал высокую явку избирателей, поддержавших арабские партии. Версию о том, что это был протест против его политики на посту министра национальной безопасности, он назвал подтверждением своего влияния.

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