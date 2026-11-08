W Izraelu minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir oświadczył, że prokurator generalna Gali Baharaw-Miara rzekomo szantażuje i wywiera presję na generalnego inspektora policji Danny'ego Lewiego. Powiedział to w wywiadzie dla stacji radiowej 103FM, poinformował Jerusalem Post.

Twierdzenia o presji na policję

Według Ben-Gwira Lewi rzekomo zmienił swoje stanowisko pod wpływem prokurator generalnej. Minister twierdził, że Baharaw-Miara wywiera presję na szefa policji podczas spotkań i ma wobec niego kilka narzędzi wpływu.

Jako możliwy środek takiej presji Ben-Gwir wspomniał o twierdzeniach dotyczących prawdopodobnych naruszeń przepisów budowlanych związanych z domem Lewiego. Wezwał też do zwrócenia uwagi na rolę szefa policyjnego wydziału komunikacji Ariego Dorona. Ben-Gwir powiedział, że gdyby wiedział o takich naruszeniach, doradziłby szefowi policji, aby do nich nie dopuścił. Doron odmówił skomentowania tych wypowiedzi.

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Spór wokół materiałów dotyczących wyborów

Ben-Gwir ostro skrytykował również szefa policyjnego Wydziału Dochodzeń i Wywiadu, generała majora Boaza Balata. Stało się to w związku z doniesieniami, że Balat zakazał przekazania Szin Bet, izraelskiej służbie bezpieczeństwa, materiałów śledztwa dotyczącego uczciwości wyborów.

Minister oskarżył Balata o rzekome ukrywanie spraw i oświadczył, że nie powinien był ingerować w śledztwo prowadzone przez Maniego Binjamina. Osobno Ben-Gwir powołał się na twierdzenie Ziniego o przelewie 100 mln szekli, mówił o podejrzeniach dotyczących możliwego związku tych środków z Katarem oraz o prawdopodobnych próbach ingerencji w wybory. Twierdził również, że w więzieniach przekazywano materiały Zjednoczonej Liście.

Podczas wywiadu Ben-Gwir skomentował wysoką frekwencję wyborców, którzy poparli partie arabskie. Wersję, że był to protest przeciwko jego polityce jako ministra bezpieczeństwa narodowego, nazwał potwierdzeniem swojego wpływu.

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