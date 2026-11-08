在巴西，足球俱乐部格雷米奥晋级2026年巴西杯决赛。在贝洛奥里藏特进行的半决赛次回合比赛中，球队与米内罗竞技1比1战平，并以两回合总比分3比1获胜，据《里约时报》报道。

贝洛奥里藏特的平局

主队在第25分钟首开纪录：雷南·洛迪在禁区外起脚，将球打入球门上角。半场结束前，卡洛斯·维尼修斯头球接诺列加的传中破门，将比分扳平。

上半场结束前，米内罗竞技后卫维唐因高抬脚犯规，经视频回看后被罚下。格雷米奥门将韦弗顿作出多次扑救，其中包括在一对一情况下挡出洛迪的射门。

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对手将在另一场半决赛中确定

在11月1日于阿雷格里港举行的首回合比赛中，格雷米奥以2比0获胜。卡洛斯·维尼修斯当时在第10分钟进球，诺列加在下半场开始阶段扩大了领先优势。

格雷米奥在决赛中的对手将是瓦斯科达伽马与帕尔梅拉斯之间的胜者。在定于11月8日在里约热内卢进行的次回合比赛前，帕尔梅拉斯在首回合后以1比0领先。

巴西杯决赛将于12月6日在巴西利亚的马内·加林查体育场举行。这将是格雷米奥第十次闯入该项赛事决赛。该俱乐部曾五次赢得巴西杯，分别是在1989年、1994年、1997年、2001年和2016年。

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