Google表示，澳大利亚拟议的一项要求在线平台保障安全的法律，可能迫使该公司限制18岁以下用户访问Gmail。Channel NewsAsia报道。

针对私人服务的年龄验证

所涉立法为《数字注意义务法》（Digital Duty of Care），根据该法，互联网公司必须证明其正在采取措施删除有害内容。若未遵守要求，公司可能面临最高1.09亿澳元、约合7510万美元的罚款。

该法案已获澳大利亚众议院批准，但要在参议院获得通过，还需要不同政治力量代表的支持。

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科技公司的立场

YouTube澳大利亚和新西兰政策主管雷切尔·洛德在参议院听证会上表示，在儿童可能观看色情内容的情况下，有关年龄验证的规定可能要求确认年龄，并阻止用户访问日常通信服务。她列举的服务包括即时通讯工具、电子邮件和私人文件存储服务。

她表示，这类要求可能涉及干预私人通信或文件存储内容。Meta、TikTok和Snap的代表也表达了担忧，认为监管机构在界定有害内容方面拥有广泛权力，可能会抑制在线交流。

一些公司指出，巨额罚款的威胁可能导致平台过度审核内容。与此同时，澳大利亚政府表示，只有一套广泛的规则才能确保互联网安全。

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