Google заявила, что предложенный в Австралии закон, обязывающий онлайн-платформы заботиться о безопасности, может вынудить компанию ограничить доступ к Gmail пользователям младше 18 лет. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Проверка возраста для частных сервисов

Речь идет о законодательстве Digital Duty of Care, согласно которому интернет-компании должны демонстрировать, что принимают меры по удалению вредоносного контента. За невыполнение требований им может грозить штраф до 109 млн австралийских долларов, или около 75,1 млн долларов США.

Законопроект уже одобрила Палата представителей Австралии, однако для принятия в Сенате ему необходима поддержка представителей разных политических сил.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция технологических компаний

Руководительница направления политики YouTube в Австралии и Новой Зеландии Рейчел Лорд на слушаниях в Сенате заявила, что норма о проверке возраста при риске просмотра ребенком порнографии может потребовать подтверждения возраста и блокирования доступа к повседневным коммуникационным сервисам. Среди них она назвала мессенджеры, электронную почту и частные файловые хранилища.

По ее словам, такие требования потенциально предусматривают вмешательство в частную переписку или содержимое файловых хранилищ. Представители Meta, TikTok и Snap также выразили обеспокоенность тем, что широкие полномочия регуляторов в определении вредоносного контента могут сдерживать онлайн-коммуникацию.

Некоторые компании указали, что из-за угрозы значительных штрафов платформы могут чрезмерно модерировать контент. В то же время правительство Австралии заявило, что только широкий набор правил способен обеспечить безопасный интернет.

Читай нас в