Google oświadczył, że proponowana w Australii ustawa zobowiązująca platformy internetowe do dbania o bezpieczeństwo może zmusić firmę do ograniczenia dostępu do Gmaila użytkownikom poniżej 18. roku życia. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Weryfikacja wieku dla prywatnych usług

Chodzi o przepisy Digital Duty of Care, zgodnie z którymi firmy internetowe muszą wykazać, że podejmują działania w celu usuwania szkodliwych treści. Za niespełnienie wymogów może grozić im kara do 109 mln dolarów australijskich, czyli około 75,1 mln dolarów amerykańskich.

Projekt ustawy został już zatwierdzony przez australijską Izbę Reprezentantów, jednak do jego uchwalenia w Senacie potrzebne jest poparcie przedstawicieli różnych sił politycznych.

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Stanowisko firm technologicznych

Rachel Lord, szefowa działu polityki YouTube w Australii i Nowej Zelandii, oświadczyła podczas przesłuchania w Senacie, że przepis dotyczący weryfikacji wieku w przypadku ryzyka, że dziecko zobaczy pornografię, może wymagać potwierdzenia wieku i blokowania dostępu do codziennych usług komunikacyjnych. Wśród nich wymieniła komunikatory, pocztę elektroniczną i prywatne magazyny plików.

Według niej takie wymogi mogą potencjalnie oznaczać ingerencję w prywatną korespondencję lub zawartość magazynów plików. Przedstawiciele Meta, TikTok i Snap również wyrazili obawy, że szerokie uprawnienia regulatorów w określaniu szkodliwych treści mogą ograniczać komunikację online.

Niektóre firmy wskazały, że groźba wysokich kar może skłonić platformy do nadmiernej moderacji treści. Jednocześnie rząd Australii oświadczył, że tylko szeroki zestaw zasad może zapewnić bezpieczny internet.

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