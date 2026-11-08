Греміо вийшов до фіналу Кубка Бразилії — The Rio Times

У Бразилії футбольний клуб «Греміо» вийшов до фіналу Кубка Бразилії 2026 року. У матчі-відповіді півфіналу в Белу-Оризонті команда зіграла внічию 1:1 з «Атлетіко Мінейро», а за підсумками двох зустрічей перемогла з рахунком 3:1, повідомляє The Rio Times.

Нічия в Белу-Оризонті

Господарі відкрили рахунок на 25-й хвилині: Ренан Лоді влучив у верхній кут воріт ударом із-за меж штрафного майданчика. Ще до перерви Карлос Вінісіус зрівняв рахунок, головою замкнувши подачу Норієги.

До завершення першого тайму захисника «Атлетіко Мінейро» Вітао вилучили після відеоперегляду за гру високо піднятою ногою. Воротар «Греміо» Вевертон здійснив кілька сейвів, зокрема відбив удар Лоді в ситуації один на один.

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Суперник визначиться в іншому півфіналі

У першому матчі протистояння, який відбувся 1 листопада в Порту-Алегрі, «Греміо» переміг 2:0. Тоді Карлос Вінісіус забив на 10-й хвилині, а Норієга подвоїв перевагу на початку другого тайму.

Суперником «Греміо» у фіналі стане переможець пари «Васко да Гама» — «Палмейрас». Перед матчем-відповіддю, запланованим на 8 листопада в Ріо-де-Жанейро, «Палмейрас» мав перевагу 1:0 після першої гри.

Фінал Кубка Бразилії відбудеться 6 грудня на стадіоні «Мане Гаррінча» у Бразиліа. Для «Греміо» це буде десятий фінал турніру. Клуб вигравав Кубок Бразилії п'ять разів — у 1989, 1994, 1997, 2001 та 2016 роках.

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