欧洲中央银行呼吁提高公众对单一欧元支付区SEPA的认知，因为东南欧家庭仍在使用成本高昂的汇款服务。据Cyprus Mail报道，SEPA涵盖41个欧洲国家，使参与者之间的欧元转账能够像国内支付一样简便且低廉。

转账手续费

欧洲央行的分析基于在六个东南欧国家开展的OeNB Euro Survey调查。调查显示，移民汇款对家庭具有重要意义，同时消费者对欧洲支付一体化的认知有限。

保加利亚每年收到的汇款接近30亿欧元，阿尔巴尼亚则收到超过25亿欧元，约占其国内生产总值的8.4%。与此同时，在接受调查的六个国家中，约三分之一的此类资金接收者通过亲属或朋友以现金方式收款，另有三分之一使用汇款运营商的实体网点。

现金对现金转账的手续费可能为6%至12%，通过非银行提供商进行的数字转账则为1.5%至4.5%。欧洲央行估计，对年度汇款流入收取5%的费用，对保加利亚而言约为1.4亿欧元，对阿尔巴尼亚而言约为1.3亿欧元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对SEPA的认知度较低

不到40%的受访消费者听说过SEPA，无论其所在国家被纳入该系统地理覆盖范围已有多久。收入较高、教育程度较高和金融素养较好的人群认知度更高。受过高等教育的受访者了解SEPA的可能性比仅受过小学教育的人高约17个百分点。

保加利亚和罗马尼亚被纳入SEPA地理覆盖范围已超过15年，阿尔巴尼亚和北马其顿自2024年起被纳入，塞尔维亚自2025年起被纳入。欧洲央行强调，一国被纳入SEPA地理区域并不意味着一个完全投入运行的支付系统会自动立即启动。

塞浦路斯的数字支付

在塞浦路斯，2025年下半年非现金支付交易数量同比增长8%，达到1.74亿笔，其总价值增长9%，达到1480亿欧元。根据塞浦路斯中央银行的数据，卡支付占所有非现金交易的75%，这是欧元区最高的比例，而平均水平为57%。

塞浦路斯即时支付在所有SEPA贷记转账中的占比，按交易笔数计算，从不足1%升至近32%。自2025年10月9日起，欧盟银行必须全天候进行即时支付，资金必须在十秒内到达收款人。

关注我们在