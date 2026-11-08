В Великобритании не менее £100 млн средств налогоплательщиков было потрачено на пограничные объекты, созданные из-за Brexit, которые так и не начали работать или используются крайне ограниченно. Как сообщает The Guardian, пять из семи внутренних пунктов пограничного контроля в Англии и Уэльсе не вышли на операционный этап. Тогдашнее консервативное правительство отказалось от введения всех запланированных проверок товаров из ЕС.

Расходы на неиспользуемые площадки

Площадка Dover White Cliffs возле деревни Гастон в графстве Кент обошлась налогоплательщикам в £28 млн, однако участок до сих пор остаётся полем. Министерство транспорта потратило £21 млн на приобретение площадки и ещё £7 млн на первоначальные земляные работы, включая археологическое обследование.

На объект в Бирмингеме, который планировали разместить на парковке аэропорта, потратили £17 млн: £11 млн на строительство и £6 млн на закрытие. Площадка в Уоррингтоне обошлась в £17 млн, из которых £7 млн пошли на покупку, £9 млн — на строительство и £1 млн — на вывод из эксплуатации. Ещё £10 млн потратили на переоборудование и закрытие бывшей парковки станции Ebbsfleet International, а £5 млн — на объект на аэродроме Норт-Уилд возле Стэнстеда.

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Два действующих объекта

Основной внутренний пограничный объект в Севингтоне, в 20 милях от Дувра, остаётся действующим. Его капитальные затраты составили £154 млн, включая £30 млн на приобретение сельскохозяйственных земель и £70 млн на строительство. Операционные расходы этого объекта достигли £179 млн.

Также работает меньший пункт в Холихеде, через который проходят грузы из Ирландии. На приобретение участка для него потратили £14 млн, на строительство — £23 млн.

Порт Портсмута отдельно потратил £23 млн на пункт пограничного контроля, из которых £17,1 млн предоставило правительство, а около £6 млн покрыл городской совет. По словам директора порта Майка Селлерса, там в среднем проверяют два прицепа в день вместо ожидаемых 80. Руководство порта и городской совет Портсмута призывают правительство компенсировать расходы на объекты, которые могут стать избыточными после вступления в силу соглашения Великобритании с ЕС.

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