英国在未使用的脱欧检查站上至少花费1亿英镑——《卫报》

英国至少有1亿英镑纳税人资金被用于因脱欧而设立的边境设施，这些设施始终未投入运营或使用极为有限。据《卫报》报道，英格兰和威尔士七个内陆边境检查站中有五个未进入运营阶段。当时的保守党政府放弃实施对来自欧盟商品的全部计划检查。

未使用场地的支出

位于肯特郡加斯顿村附近的Dover White Cliffs场地耗费纳税人2800万英镑，但该地块至今仍是一片田地。英国交通部花费2100万英镑购置该场地，另花费700万英镑进行初步土方工程，其中包括考古调查。

计划设在机场停车场的伯明翰设施花费1700万英镑，其中1100万英镑用于建设，600万英镑用于关闭。沃灵顿场地耗费1700万英镑，其中700万英镑用于购置，900万英镑用于建设，100万英镑用于退役。另有1000万英镑用于改造和关闭Ebbsfleet International车站原停车场，500万英镑用于斯坦斯特德附近诺斯威尔德机场的一处设施。

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两处仍在运行的设施

位于塞文顿、距多佛20英里的主要内陆边境设施仍在运行。其资本支出为1.54亿英镑，其中包括3000万英镑用于购买农业用地，以及7000万英镑用于建设。该设施的运营支出达到1.79亿英镑。

位于霍利黑德、爱尔兰货物经由此处通行的一处较小检查站也在运行。购置其用地花费1400万英镑，建设花费2300万英镑。

朴茨茅斯港另行花费2300万英镑建设一处边境检查站，其中1710万英镑由政府提供，约600万英镑由市议会承担。港口主管迈克·塞勒斯表示，该处平均每天检查两辆拖车，而预期为80辆。港口管理层和朴茨茅斯市议会呼吁政府补偿这些设施的费用；在英国与欧盟的协议生效后，这些设施可能变得多余。

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