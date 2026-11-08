Британія витратила щонайменше £100 млн на невикористані пункти Brexit — The Guardian

У Великій Британії щонайменше £100 млн коштів платників податків витратили на прикордонні об’єкти, створені через Brexit, які так і не запрацювали або використовуються вкрай обмежено. Як повідомляє The Guardian, п’ять із семи внутрішніх пунктів прикордонного контролю в Англії та Уельсі не вийшли на операційний етап. Тодішній уряд консерваторів відмовився від запровадження всіх запланованих перевірок товарів із ЄС.

Витрати на невикористані майданчики

Майданчик Dover White Cliffs поблизу села Гастон у графстві Кент коштував платникам податків £28 млн, однак ділянка досі залишається полем. Міністерство транспорту витратило £21 млн на придбання майданчика та ще £7 млн на початкові земляні роботи, зокрема археологічне обстеження.

На об’єкт у Бірмінгемі, який планували розмістити на парковці аеропорту, витратили £17 млн: £11 млн на будівництво та £6 млн на закриття. Майданчик у Воррінгтоні коштував £17 млн, з яких £7 млн пішли на купівлю, £9 млн — на будівництво і £1 млн — на виведення з експлуатації. Ще £10 млн витратили на переобладнання та закриття колишньої парковки станції Ebbsfleet International, а £5 млн — на об’єкт на аеродромі Норт-Вілд поблизу Стенстеда.

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Два діючі об’єкти

Основний внутрішній прикордонний об’єкт у Севінгтоні, за 20 миль від Дувра, залишається діючим. Його капітальні витрати становили £154 млн, зокрема £30 млн — на придбання сільськогосподарських земель і £70 млн — на будівництво. Операційні витрати цього об’єкта сягнули £179 млн.

Також працює менший пункт у Голігеді, через який проходять вантажі з Ірландії. На придбання ділянки для нього витратили £14 млн, на будівництво — £23 млн.

Порт Портсмута окремо витратив £23 млн на пункт прикордонного контролю, з яких £17,1 млн надав уряд, а близько £6 млн покрила міська рада. За словами директора порту Майка Селлерса, там у середньому перевіряють два причепи на день замість очікуваних 80. Керівництво порту та міська рада Портсмута закликають уряд компенсувати витрати на об’єкти, які можуть стати зайвими після набуття чинності угодою Великої Британії з ЄС.

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