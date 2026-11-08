W Wielkiej Brytanii co najmniej 100 mln funtów pieniędzy podatników wydano na obiekty graniczne utworzone w związku z Brexitem, które nigdy nie rozpoczęły działalności lub są wykorzystywane w bardzo ograniczonym zakresie. Jak informuje „The Guardian”, pięć z siedmiu wewnętrznych punktów kontroli granicznej w Anglii i Walii nie weszło w fazę operacyjną. Ówczesny rząd konserwatystów zrezygnował z wprowadzenia wszystkich planowanych kontroli towarów z UE.

Wydatki na niewykorzystane obiekty

Obiekt Dover White Cliffs w pobliżu wsi Guston w hrabstwie Kent kosztował podatników 28 mln funtów, jednak działka nadal pozostaje polem. Ministerstwo Transportu wydało 21 mln funtów na zakup terenu i kolejne 7 mln funtów na wstępne prace ziemne, w tym badania archeologiczne.

Na obiekt w Birmingham, który planowano umieścić na parkingu lotniska, wydano 17 mln funtów: 11 mln funtów na budowę i 6 mln funtów na zamknięcie. Obiekt w Warrington kosztował 17 mln funtów, z czego 7 mln przeznaczono na zakup, 9 mln na budowę, a 1 mln na wyłączenie z eksploatacji. Kolejne 10 mln funtów wydano na przebudowę i zamknięcie dawnego parkingu stacji Ebbsfleet International, a 5 mln funtów na obiekt na lotnisku North Weald w pobliżu Stansted.

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Dwa działające obiekty

Główny wewnętrzny obiekt graniczny w Sevington, 20 mil od Dover, pozostaje czynny. Jego nakłady kapitałowe wyniosły 154 mln funtów, w tym 30 mln funtów na zakup gruntów rolnych i 70 mln funtów na budowę. Koszty operacyjne tego obiektu osiągnęły 179 mln funtów.

Działa również mniejszy punkt w Holyhead, przez który przechodzą ładunki z Irlandii. Na zakup działki dla niego wydano 14 mln funtów, a na budowę 23 mln funtów.

Port w Portsmouth osobno wydał 23 mln funtów na punkt kontroli granicznej, z czego 17,1 mln funtów przekazał rząd, a około 6 mln funtów pokryła rada miejska. Według dyrektora portu Mike’a Sellersa sprawdza się tam średnio dwa naczepy dziennie zamiast oczekiwanych 80. Kierownictwo portu i rada miejska Portsmouth wzywają rząd do zrekompensowania kosztów obiektów, które mogą stać się zbędne po wejściu w życie umowy Wielkiej Brytanii z UE.

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