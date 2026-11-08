Командующий Военно-воздушными силами Кипра бригадир Георгиос Александру заявил, что страна готова сделать следующие шаги для приобретения собственных истребителей. Об этом он сказал на авиабазе имени Андреаса Папандреу в аэропорту Пафоса, сообщает Cyprus Mail.

Усиление оперативных возможностей

По словам Александру, истребители позволят оперативно и эффективно реагировать в любой точке района полётной информации Никосии. Он отметил, что современные системы противовоздушной обороны, ударные вертолёты, беспилотные летательные аппараты и радиолокационные станции наблюдения существенно повышают возможности сдерживания.

Командующий подчеркнул, что ВВС последовательно работают над наращиванием оперативных возможностей, планируя дальнейшую модернизацию на фоне растущих требований к службе.

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Мероприятие на авиабазе в Пафосе

Авиабазу открыли для посетителей по случаю именин архангела Михаила, которого считают её покровителем. Во время мероприятия продемонстрировали авиационную технику, а после его завершения состоялся показ самолётов.

Александру также заявил, что географическое расположение Кипра придаёт стране особое стратегическое значение, но одновременно возлагает на неё дополнительные обязанности. Близость угрозы и постоянные вызовы в регионе, по его словам, требуют постоянной бдительности, оперативной готовности и модернизации.

Во время выступления он почтил память умерших авиаторов, заявив, что обязанность нынешних военных — продолжать их дело.

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