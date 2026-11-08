Dowódca Sił Powietrznych Cypru, brygadier Georgios Alexandrou, oświadczył, że kraj jest gotowy podjąć kolejne kroki w celu zakupu własnych myśliwców. Powiedział o tym w bazie lotniczej im. Andreasa Papandreu na lotnisku w Pafos, informuje Cyprus Mail.

Wzmocnienie zdolności operacyjnych

Według Alexandrou myśliwce umożliwią szybką i skuteczną reakcję w każdym punkcie Rejonu Informacji Powietrznej Nikozji. Zaznaczył, że nowoczesne systemy obrony powietrznej, śmigłowce uderzeniowe, bezzałogowe statki powietrzne i radary obserwacyjne znacząco zwiększają możliwości odstraszania.

Dowódca podkreślił, że Siły Powietrzne konsekwentnie pracują nad rozbudową zdolności operacyjnych, planując dalszą modernizację w obliczu rosnących wymagań służby.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wydarzenie w bazie lotniczej w Pafos

Bazę lotniczą otwarto dla zwiedzających z okazji imienin archanioła Michała, który jest uważany za jej patrona. Podczas wydarzenia zaprezentowano sprzęt lotniczy, a po jego zakończeniu odbył się pokaz samolotów.

Alexandrou powiedział również, że położenie geograficzne Cypru nadaje krajowi szczególne znaczenie strategiczne, ale jednocześnie nakłada na niego dodatkowe obowiązki. Bliskość zagrożenia i stałe wyzwania w regionie, jak stwierdził, wymagają nieustannej czujności, gotowości operacyjnej i modernizacji.

W czasie wystąpienia uczcił pamięć zmarłych lotników, oświadczając, że obowiązkiem obecnych wojskowych jest kontynuowanie ich dzieła.

Czytaj nas na