W Niemczech przygotowywane jest ustawowe ograniczenie marży przy odsprzedaży biletów na wydarzenia sportowe i kulturalne. Federalna minister sprawiedliwości i ochrony konsumentów Stefanie Hubig oświadczyła, że projekt ustawy jest już na etapie wewnętrznych uzgodnień rządowych, informuje Tagesschau.

Limit 20% lub 20 euro

Hubig proponuje, aby platformy odsprzedaży biletów mogły podnosić ich cenę o nie więcej niż 20% ceny początkowej. Jednocześnie maksymalna dopłata nie może przekraczać 20 euro.

Według minister potrzebna jest wyraźna granica ceny odsprzedaży. Wyjaśniła inicjatywę zawyżonymi cenami biletów w internecie i w pobliżu miejsc wydarzeń.

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Ustawa o ochronie biletów

Hubig oświadczyła, że sprzedawcy celowo wykupują bilety, aby następnie odsprzedawać je z czasem bardzo wysoką marżą. Jej zdaniem szkodzi to klubom sportowym, organizatorom i artystom, którzy oferują bardziej przystępne cenowo bilety osobom z mniejszym budżetem.

Projekt tak zwanej ustawy o ochronie biletów jest już gotowy, zaznaczyła minister. Chce, aby ustawa weszła w życie jeszcze przed kolejnym letnim sezonem wydarzeń sportowych i koncertów.

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