У Німеччині готують ліміт націнки на перепродаж квитків — Tagesschau

У Німеччині готують законодавче обмеження націнки під час перепродажу квитків на спортивні та культурні заходи. Федеральна міністерка юстиції та захисту прав споживачів Штефані Губіг заявила, що проєкт закону вже перебуває на внутрішньому урядовому погодженні, повідомляє Tagesschau.

Ліміт у 20% або 20 євро

Губіг пропонує дозволити платформам із перепродажу квитків підвищувати їхню вартість не більш ніж на 20% від початкової ціни. Водночас максимальна надбавка не має перевищувати 20 євро.

За словами міністерки, потрібна чітка межа ціни для перепродажу. Вона пояснила ініціативу завищеними цінами на квитки в інтернеті та біля місць проведення заходів.

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Закон про захист квитків

Губіг заявила, що продавці цілеспрямовано скуповують квитки, аби потім перепродавати їх із подекуди дуже високою націнкою. На її думку, це шкодить спортивним клубам, організаторам і артистам, які пропонують доступніші квитки для людей із меншим бюджетом.

Проєкт так званого закону про захист квитків уже готовий, зазначила міністерка. Вона хоче, щоб закон набув чинності ще до наступного літнього сезону спортивних подій і концертів.

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